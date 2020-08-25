Babel'den flaş Messi paylaşımı

Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası Barcelona'da başlayan yaprak dökümü, Messi'yi de etkiledi.

Arjantinli yıldız, İspanyol devinden ayrılmak istediğini yönetime iletti. Messi'nin bu kararı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Birçok futbolcunun yanı sıra, futbol ve basketbol kulüpleri de deneyimli futbolcuyla ilgili çeşitli paylaşımlar yaptı. Bazı futbolcular Messi'ye destek olurken, bazı kulüpler ise oyuncuyu transfer etmek istediklerini eğlenceli paylaşımlarla ifade etti.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Babel, Messi'nin sarı-kırmızılı takıma gelmesi yönünde bir paylaşımda bulundu.

33 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından Messi'nin sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Hadi onu transfer etmeyi deneyelim" ifadelerini kullandı. Babel'in paylaşımı büyük beğeni topladı.