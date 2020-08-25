Beşiktaş Altınordu’dan Atakan Üner’i renklerine bağladı! Beşiktaş’ın yeni transferi Atakan Üner kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ta, transferde heyecanlı saatler yaşanıyor. Daha önce Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala ve Welinton'u renklerine bağlamayı başaran Beşiktaş'ın dördüncü transferi ise Altınordu forması giyen Atakan Üner oldu. 21 yaşındaki yıldız oyuncunun hayatı ise futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

ATAKAN ÜNER KİMDİR?

Siyah Beyazlı ekibin, Altınordu'ya 150 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Siyah Beyazlı ekip, sonraki satıştan Altınordu'ya %20 pay verecek.

21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da 34 maça çıkıp 4 gol ve 8 asistle oynamıştı.