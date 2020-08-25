PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere bu yıl, yeni tip koronavirüs nedeniyle eleme maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Yunanistan ekibinin sahasında oynanacak olan mücadeleyi televizyon ekranları başından takip etmek isteyen futbolseverler, PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili detayları ve PAOK Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri sizler için hazırladık…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın maçı Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.
Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile 25 Ağustos salı günü oynayacağı karşılaşmanın Kanal D'den şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maçı saatler 21.00'ı gösterdiğinde başlayacak.
Beşiktaş, zorlu PAOK deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Selanik'e gitti. Kritik karşılaşmada Nsakala, Mensah ve Larin'in performansları merak ediliyor.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
PAOK
REY, RODRİGO, VARELA, INGASON, GİANNOULİS, ESİTİ, EL KADDOURİ, PELKAS, LEO JABA, KİMNİOS, AKPOM
BEŞİKTAŞ
ERSİN, LENS, WELİNTON, VİDA, NSAKALA, ATİBA, OĞUZHAN, MENSAH, BOYD, N'KOUDOU, LARİN
BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.