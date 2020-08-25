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maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? , şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda temsilcimiz , Yunanistan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbol severler karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? , şifreli mi? İşte PAOK Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri…

Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:06 ABONE OL
PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda temsilcimiz bu akşam Yunanistan ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere bu yıl, yeni tip koronavirüs nedeniyle eleme maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Yunanistan ekibinin sahasında oynanacak olan mücadeleyi televizyon ekranları başından takip etmek isteyen futbolseverler, PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili detayları ve PAOK Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri sizler için hazırladık…

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın maçı Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile 25 Ağustos salı günü oynayacağı karşılaşmanın Kanal D'den şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maçı saatler 21.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

, zorlu deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Selanik'e gitti. Kritik karşılaşmada Nsakala, Mensah ve Larin'in performansları merak ediliyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

PAOK

REY, RODRİGO, VARELA, INGASON, GİANNOULİS, ESİTİ, EL KADDOURİ, PELKAS, LEO JABA, KİMNİOS, AKPOM

BEŞİKTAŞ

ERSİN, LENS, WELİNTON, VİDA, NSAKALA, ATİBA, OĞUZHAN, MENSAH, BOYD, N'KOUDOU, LARİN

PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

BEŞİKTAŞ ELERSE 3. TURA ELENİRSE UEFA'YA GİDECEK

, 'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

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PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler
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