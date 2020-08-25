PAOK Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta başlayacak? PAOK Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi? İşte muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Bilindiği üzere bu yıl, yeni tip koronavirüs nedeniyle eleme maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Yunanistan ekibinin sahasında oynanacak olan mücadeleyi televizyon ekranları başından takip etmek isteyen futbolseverler, PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili detayları ve PAOK Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri sizler için hazırladık…

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş'ın maçı Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile 25 Ağustos salı günü oynayacağı karşılaşmanın Kanal D'den şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maçı saatler 21.00'ı gösterdiğinde başlayacak.