PAOK Beşiktaş maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! (Kanal D canlı yayın linki)

Devler Ligi 2. Eleme turu maçları kapsamında Yunanistan ekibi PAOK ile Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş yeşil sahada bir araya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ligde 62 puan elde ederek 3. Sırada tamamlayan siyah – beyazlılar deplasmanda oynayacakları bu önemli maçı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Diğer yandan kıran kırana geçmesi beklenen maçı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler "PAOK Beşiktaş maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte PAOK Beşikta maçı canlı yayın linki ve diğer tüm detayları bulabileceksiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu PAOK Beşiktaş maçı canlı izle linki ve KANAL D canlı yayın bilgileri şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.
Stat: Toumba
Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda bu akşam deplasmanda PAOK ile karşılaşacak.
Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile teknik kadro, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve ziyarette bulundu. Çebi ve beraberindekilere, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da eşlik etti.
Ziyaretin sonunda Başkan Çebi, anı defterini imzaladı ve Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.