Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PAOK Beşiktaş maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! (Kanal D canlı yayın linki)

maçı ! Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! (Kanal D canlı yayın linki)

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda komşu Yunanistan’ ekibi İle temsilcimiz karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 62 puanla 3. Sırada tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki kara kartal, deplasmanda oynayacağı bu önemli maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda avantaj sağlamak istiyor. Öte yandan bu önemli maçı izlemek ve heyecanlı anlara tanık olmak isteyen futbolseverler PAOK Beşiktaş maçı canlı yayın için yoğun şekilde yanıt araştırma yapmaya devam ediyor. PAOK Beşiktaş canlı yayın linki ve diğer tüm detayları burada bulabilirsiniz. İşte PAOK Beşiktaş maçı Kanala D canlı yayını…

Giriş Tarihi: 25.8.2020 20:58 Son Güncelleme: 25.8.2020 20:58 ABONE OL
PAOK Beşiktaş maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! Kanal D canlı yayın linki

Devler Ligi 2. Eleme turu maçları kapsamında Yunanistan ekibi ile Avrupa'daki temsilcilerimizden yeşil sahada bir araya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ligde 62 puan elde ederek 3. Sırada tamamlayan siyah – beyazlılar deplasmanda oynayacakları bu önemli maçı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Diğer yandan kıran kırana geçmesi beklenen maçı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler "PAOK Beşiktaş maçı " şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte PAOK Beşikta maçı canlı yayın linki ve diğer tüm detayları bulabileceksiniz.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! PAOK BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN!

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu linki ve KANAL D canlı yayın bilgileri şöyle;

PAOK Beşiktaş maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! Kanal D canlı yayın linki

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI KANAL D CANLI YAYINI

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçını aşağıda yer alan Kanal D canlı yayın linki ile izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

PAOK Beşiktaş maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! Kanal D canlı yayın linki

PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇININ KADROLARI BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın ekibiyle deplasmanda karşılaşacak 'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.

Stat: Toumba

Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi

  • PAOK XI: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ignason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
  • BEŞİKTAŞ XI: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, Nsakala, Necip Uysal, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin
PAOK Beşiktaş maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! Kanal D canlı yayın linki

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ ATATÜRK'ÜN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadro, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile teknik kadro, Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve ziyarette bulundu. Çebi ve beraberindekilere, Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan da eşlik etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Çebi, anı defterini imzaladı ve Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.

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PAOK Beşiktaş maçı CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş canlı yayın BURADA! (Kanal D canlı yayın linki)
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