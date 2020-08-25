PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi PAOK Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, nerede, PAOK BJK maçı şifresiz mi?

Devler Ligi 2. Eleme turu maçları kapsamında Yunanistan ekibi PAOK ile Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş yeşil sahada bir araya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde ligde 62 puan elde ederek 3. Sırada tamamlayan siyah – beyazlılar deplasmanda oynayacakları bu önemli maçı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne giden yolda avantaj kazanmak istiyor. Diğer yandan kıran kırana geçmesi beklenen maçı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Soruları üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu PAOK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Sorularının yanıtları maça ilişkin tüm detaylar şöyle;
UEFA Şampiyonla Ligi 2. eleme turu PAOK Beşiktaş maçı bugün (25 Ağustos 2020 Salı) TSİ 21.00'da başlayacak. Toumba Stadyumu, Atina'da oynanacak karşılaşma Kanal D ekranlarından izlenebilecek...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda PAOK ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Yunanistan'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik'teki evi ziyaret etti.
Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'ın eşlik ettiği ziyarette, Yönetim Kurulu Üyeleri ile teknik ekip de yer aldı. Ahmet Nur Çebi, Selanik Atatürk Evi'ne ziyaretinin sonunda anı defterini imzaladı ve Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ile Beşiktaş armasının yer aldığı bir tişört hediye etti.