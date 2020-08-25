Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... TFF'den flaş karar! Yeni sezonda maçlar seyircili olacak

Son dakika... TFF'den flaş karar! Yeni sezonda maçlar seyircili olacak

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda flaş kararlara imza attı. Toplantıda yeni sezonda maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı sorusu da cevap buldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayından itibaren statlara kapasitenin yüzde 30'u oranında taraftar alınacak.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 17:32 Son Güncelleme: 25.8.2020 17:49 ABONE OL
Son dakika... TFF'den flaş karar! Yeni sezonda maçlar seyircili olacak

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından kritik bir karar açıkladı.

Riva'da yapılan toplantının ardından resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılırken, bu açıklamada ekim ayı itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı belirtildi. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak seyirci alınacağı kaydedilirken, stadyumun yüzde 30'u kapasitesinde seyirci alımı yapılacak ve tüm seyircilerin sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.

STATLARA YÜZDE 30 SEYİRCİ ALINACAK

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."

Öte yandan TFF, B Ligi kurulmasına da karar verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleştirdiği toplantıda B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek.

Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek. B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detaylar daha sonra ilan edilecek."

TFF'den flaş karar! Yeni sezonda maçlar seyircili olacak

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu! Elif Sarı hesabını kullanan isimle ilgili flaş gelişme
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 24 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları yayınlandı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 24 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
SON DAKİKA: Hangi illerde düğünler yasaklandı, iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar
Son dakika haber: Altın fiyatları hareketli başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın fiyatı yorumu!
Son dakika haberi: Gün gün corona virüs takvimi güncellendi! Corona virüsün vücuttaki belirtileri neler? İşte en kritik günler...
Kredi faiz oranları tablosu son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Cüneyt Arkın gözlerinden nasıl etkilendiğini itiraf etmişti… Türkan Şoray o sözler için bakın ne dedi!
Son dakika haberi: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ağustos güncel altın fiyatları son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... TFF'den flaş karar! Yeni sezonda maçlar seyircili olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA