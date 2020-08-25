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Marcone için atağa kalktı

’un hedefinde olan 30 yaşındaki 'ye, görüşmeleri sırasında Covid-19 teşhisi konulmuştu. Ancak bordo-mavili taraftarlar videolarını izledikleri deneyimli oyuncunun alınmasını istiyor. Yönetim ise Arjantinli ismi bitirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 ABONE OL
Trabzonspor Marcone için atağa kalktı

Trabzonspor'da ön libero için alternatiflerden biri Arjantinli Ivan Marcone'ydi. Ancak Boca Juniors forması giyen 30 yaşındaki oyuncuda corono virüsü tespit edilmesi üzerine görüşmeler durmuştu.

Taraftarlar ise videolarını izledikleri Marcone'nin transferi için gün sayıyorlar. Arjantinlinin hem topu iyi kullanan hem de dinamo gibi çalışan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Trabzonsporlu futbolseverler, "Flavio, Marcone ve Trondsen'li bu orta sahayı rakiplerin geçmesi için tankla, tüfekle saldırmaları gerekiyor" dediler.

Trabzonspor, Boca ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Marcone'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

FIRTINA A SPOR'DA ESECEK
Trabzonspor'un yeni sezon öncesi oynayacağı iki hazırlık maçı da A Spor ekranlarından, naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İlk hazırlık maçını cumartesi günü saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Yılport Samsunspor ile oynayacak olan bordo- mavililer, 5 Eylül Cumartesi günü de saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadı'nda BŞB Erzurumspor ile karşılaşacak.

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Trabzonspor Marcone için atağa kalktı
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