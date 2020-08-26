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Aguero'dan flaş Messi kararı! ...

'dan ayrılma kararı alan 'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 'nin Arjantinli yıldızı Aguero'nun hesabından '' ibaresini kaldırması, Messi'nin İngiliz devine olacağı söylentilerini arttırdı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 21:20 Son Güncelleme: 26.8.2020 21:24 ABONE OL
Aguero'dan flaş Messi kararı! Manchester City...

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli yıldız Messi'nin hangi takıma imza atacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Adı Manchester City ile anılan yıldız futbolcu için Aguero'dan flaş bir hamle geldi.

İngiliz ekibinin yıldız golcüsü Sergio Agüero, Instagram hesabındaki forma numarası "10 numara" ibaresini kaldırdı.

2015 yılından itibaren City'de 10 numaralı formayı giyen Arjantinli futbolcunun bu hareketi, Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin İngiliz ekibine transfer olacağına dair yorumlandı.

İngiliz basınının haberine göre; Messi'nin babası Jorge, transfer görüşmeleri için Manchester'a geldi. Buradaki görüşmeler tamamlandıktan sonra Messi ile ilgili kararın açıklanması bekleniyor.

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Aguero'dan flaş Messi kararı! Manchester City...
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