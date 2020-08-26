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'dan ilk açıklama! "Messi'nin kalmasını istiyoruz"

'da Messi'nin kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletmesinin yankıları sürüyor. Arjantinli yıldızla ilgili nasıl bir karar alınacağı merak konusuyken, Katalan ekibinden açıklama geldi. Barcelona , "Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz çünkü onun kalmasını istiyoruz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 18:04 ABONE OL
Barcelona'dan ilk açıklama! Messi'nin kalmasını istiyoruz

Barcelona Spor Direktörü Ramon Planes, avukat bürosu aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılma talebini ileten Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi bırakmak istemediklerini söyledi.

Barcelona'nın yeni transferi Francisco Trincao'nun tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Planes, Messi'nin ayrılma isteğiyle ilgili, "Bu gerçekten önemli bir haber ama Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz çünkü onun kalmasını istiyoruz. Messi'den büyük bir saygıyla konuşmak gerekiyor çünkü dünyanın ve futbol tarihinin en iyisi." dedi.

"YENİ BİR DÖNGÜ OLUŞTURMALIYIZ"

Barcelona'nın bu zorlu dönemi atlatacağını ve geçmişte olduğu gibi yine güçlü bir şekilde döneceğini savunan Planes, "Messi-Barcelona birlikteliği her iki tarafa da çok şey verdi. Taraftara çok büyük mutluluklar yaşattı. Bunun devam etmesi için mücadele vermemiz gerekiyor. Bu konu çok fazla önemli olsa da en iyi çözümü bulmak için çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Planes, teknik direktör Koeman ile ortak görüşünün, Messi'nin öncülüğünde Barcelona takımında "yeni bir kazanma döngüsü oluşturmak" olduğunu kaydetti.

Diğer yandan Messi'nin ayrılma isteği, kulüp yönetimini de zora soktu.

Barcelona'da normal şartlarda mart ayında yapılması öngörülen başkan seçiminde aday olması beklenen Jordi Farre ve Joan Laporta gibi isimler ile bazı önemli kulüp üyeleri, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun istifasını istedi.

Jordi Farre, Barcelona'da seçimlerin öne alınması için bir önerge sunarken, bunun kabul edilmesi için iki hafta içinde en az 16 bin kulüp üyesinin imzasının gerektiği belirtildi.

Barcelona alt yapısından yetişen ve 20 yıldır Katalan kulübünün formasını giyen Messi'nin ayrılma talebinin ardından, pazar günü tüm futbolculara yapılacak Covid-19 PCR testine katılması beklenmiyor.

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde gidebileceği kulüpleri Manchester City, Manchester United, İnter veya Paris Saint Germain olarak sıralıyor.

33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun 700 milyon avro olan serbest kalma bedelinin Barcelona'da son 1 yılı kalmasından dolayı geçerli olmadığı iddia edilse de, Messi'yi alacak kulübün her türlü şartta bu futbolcuya yılda 100 milyon avro ödemek zorunda olacağı ileri sürülüyor.

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Barcelona'dan ilk açıklama! "Messi'nin kalmasını istiyoruz"
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