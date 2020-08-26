Conor Hourihane Trabzonspor'a önerildi!

Bu sezon Başakşehir'in arkasında ligi 2'nci sırada bitiren Trabzonspor gelecek sezon yine şampiyonluğa oynamak istiyor. Ligin zirvesinde yer almak isteyen Fırtına transfer çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

Kadrosunu dört futbolcu ile güçlendiren Trabzonspor'da gündeme son olarak Conor Hourihane geldi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bordo-mavililere Aston Villa'da top koşturan Hourihane önerildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi. Orta sahada iki yönlü oynayabilen İrlandalı futbolcu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.

Orta saha hattını yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton'un da Hourihane ile temasta olduğu bilgisine ulaşıldı.

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