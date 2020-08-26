Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte 2020-2021 Süper Lig derbi haftaları!

Derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte 2020-2021 derbi haftaları!

Türkiye’nin en prestijli futbol ligi olan ’in 2020-2021 sezonu fikstür çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun () Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde yapıldı. Böylelikle 2020-2021 Şampiyonluk yaşayan 5 takımın birbiriyle oynayacağı önemli maçların haftaları da belli oldu! Bu gelişmeyle birlikte futbolseverleri derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? Sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte

Giriş Tarihi: 26.8.2020 23:23 Son Güncelleme: 26.8.2020 23:26 ABONE OL
Derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte 2020-2021 Süper Lig derbi haftaları!

'in 2020-2021 sezonunda oynanacak karşılaşmaların fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun () Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezde bugün yapılan fikstür çekilişiyle belirlendi. Bu kapsamda Ligde şampiyonluk yaşamış 5 takımın karşılaşacağı önemli maçların haftaları da belirlendi. Bu gelişmenin ardından sporseverler derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? Sorusuyla araştırma yapmaya başladı.

2020-2021 SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI: DERBİ MAÇLARI KAÇINCI HAFTALARDA OYNANACAK?

'in 2020-2021 derbi haftaları ve ilk hafta fikstürüne ilişkin detaylar şöyle;

Derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte 2020-2021 Süper Lig derbi haftaları!

DERBİ HAFTALARI

1. HAFTA

  • Trabzonspor - Beşiktaş

3. HAFTA

  • Galatasaray - Fenerbahçe

6. HAFTA

  • Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA

  • Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA

  • Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA

  • Beşiktaş - Galatasaray
Derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte 2020-2021 Süper Lig derbi haftaları!

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

  • Ankaragücü - Erzurumspor
  • Sivasspor - Alanyaspor
  • Kayserispor - Kasımpaşa
  • Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
  • Hatayspor - Başakşehir
  • Galatasaray - Gaziantep FK
  • Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor
  • Göztepe - Denizlispor
  • Trabzonspor - Beşiktaş
  • Antalyaspor - Gençlerbirliği

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haber: Hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller listesi
SON DAKİKA: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! O anlar kameralara böyle yansıdı...
Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! Milyonlarca insan ölecek ama...
Son Dakika... Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...
YKS tercih sonuçları 2020 Üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 25 Ağustos 2020 Salı MasterChef eleme potasına kim girdi?
Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!
Üniversite kayıt için gerekli belgeler: Üniversite kayıt hakkı kazananlar için gerekli evraklar listesi
YKS ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih tarihleri belli mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte 2020-2021 Süper Lig derbi haftaları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA