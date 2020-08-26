Derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? İşte 2020-2021 Süper Lig derbi haftaları!

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda oynanacak karşılaşmaların fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezde bugün yapılan fikstür çekilişiyle belirlendi. Bu kapsamda Ligde şampiyonluk yaşamış 5 takımın karşılaşacağı önemli maçların haftaları da belirlendi. Bu gelişmenin ardından sporseverler derbi maçları kaçıncı haftalarda oynanacak? Sorusuyla araştırma yapmaya başladı.
Süper Lig'in 2020-2021 derbi haftaları ve ilk hafta fikstürüne ilişkin detaylar şöyle;
1. HAFTA
3. HAFTA
6. HAFTA
10. HAFTA
15. HAFTA
19. HAFTA