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Ekimden itibaren seyircili

Riva'da yaptığı toplantıda önemli kararlara imza attı: Maçlara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Statlardaki locaların tamamının kullanımı serbest bırakılacak. Tüm taraftarlar stada ateş ölçümü yapıldıktan sonra girebilecek. Tribünde sosyal mesafeye uymak ve maske takmak zorunlu

Giriş Tarihi: 26.8.2020 ABONE OL
Ekimden itibaren seyircili
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da dün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi. 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig heyecanında ilk 3 hafta tribünler boş kalacak ama sonrasında taraftarlar takımlarına destek olacak. TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve locaların kullanımı da serbest bırakılacak. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek.

B TAKIMLAR LİGİ DÖNEMİ BAŞLIYOR
Toplantıdan çıkan bir diğer önemli karar, B Takımlar Ligi kurulması oldu. Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.

HARCAMA LİMİTİNİN ARTIRILMASI TALEBİ İÇİN KARAR ÇIKMADI
TFF yönetiminin dün önüne gelen dosyalardan biri de kulüplerin harcama limitlerinin yükseltilmesi ile ilgili talebini içeriyordu. Bilindiği gibi kulüpler, harcamada yüzde 15 olan sapma payının yüzde 40'a çıkartılmasını istiyor, asgari takım harcama limitlerinin minimum 80 milyon TL'ye yükseltilmesini talep ediyordu. Dövizle yapılan futbolcu transferlerinde takım harcama limiti ve vergi hesaplaması kontrat tarihindeki döviz kuru baz alınsın isteği vardı.

SONRAKİ TOPLANTIYA KALDI
Sponsorluk ve futbolcu satışlarından elde edilen gelirlerin tamamının kullanılabilmesi, SGK ve vergi borçları konusunda borçsuzluk yazısı istenmemesi, bonservis amortismanlarının takım harcama limitlerinden düşürülmesi de kulüplerin önerileri arasında yer alıyordu. Lisans Kurulu, limitlerin yüzde 40'a çıkarılmasının uygun olmayacağını yönetime bildirdi. Bundan sonra yapılacak toplantı için yeni bir çalışma raporunun hazırlanması kararı alındı.

SÜPER LİG'DE FİKSTÜR GÜNÜ
Süper Lig'de 11 Eylül'de başlayacak olan 2020-2021 sezonunun fikstürü bugün çekilecek. TFF yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva Tesisleri'ndeki fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak.

BB ERZURUM VE GÖZTEPE'DE VİRÜS
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, Koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi. BB Erzurumspor'da ise yeni transfer Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıklandı. İki oyuncu da tedaviye alındı.

FIFA'DAN KULÜPLERE MİLLİ HAK!
FIFA, pandemi nedeniyle yeni bir karar açıkladı. UEFA üyesi ülkelerin takımlarına 31 Ağustos-8 Eylül arasında oynanacak maçlarda, oyuncularını milli takımlarına göndermeme hakkı tanındı. Aynı kural, 14-22 Eylül arası kadın milli takımları için de geçerli.

11 KASIM'DA RAKİP HIRVATİSTAN
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya, 18 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesinde bir hazırlık karşılaşması yapacak. Ay-yıldızlılar Hırvatistan'ı, 11 Kasım'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Milliler, Uluslar Ligi gruplarına 3 Eylül'de Sivas'ta oynayacağı Macaristan mücadelesiyle start verecek.

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