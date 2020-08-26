Ekimden itibaren seyircili

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da dün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve locaların kullanımı da serbest bırakılacak. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.Toplantıdan çıkan bir diğer önemli karar, B Takımlar Ligi kurulması oldu. Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon TL ödül verilecek.TFF yönetiminin dün önüne gelen dosyalardan biri de kulüplerin harcama limitlerinin yükseltilmesi ile ilgili talebini içeriyordu. Bilindiği gibi kulüpler, harcamadaistiyor,talep ediyordu.isteği vardı.dekulüplerin önerileri arasında yeralıyordu.Bundan sonra yapılacak toplantıiçin yeni bir çalışma raporununhazırlanması kararı alındı.Süper Lig'de 11 Eylül'de başlayacak olan 2020-2021 sezonunun fikstürü bugün çekilecek. TFF yöneticileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva Tesisleri'ndeki fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak.Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, Koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi. BB Erzurumspor'da ise yeni transfer Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı testin pozitif çıktığını açıklandı. İki oyuncu da tedaviye alındı.FIFA, pandemi nedeniyle yeni bir karar açıkladı. UEFA üyesi ülkelerin takımlarına 31 Ağustos-8 Eylül arasında oynanacak maçlarda, oyuncularını milli takımlarına göndermeme hakkı tanındı. Aynı kural, 14-22 Eylül arası kadın milli takımları için de geçerli.Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya, 18 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar öncesinde bir hazırlık karşılaşması yapacak. Ay-yıldızlılar Hırvatistan'ı, 11 Kasım'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Milliler, Uluslar Ligi gruplarına 3 Eylül'de Sivas'ta oynayacağı Macaristan mücadelesiyle start verecek.