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'in yeni 'Aslan'ı

Teknik Direktörü , öncesi kadroyu şekillendirdi. Kaleyi Fatih'e teslim edip defansta Omar, Luyindama, Marcao ve Saracchi’yi düşünen deneyimli hoca, ileride Falcao'yu kanatlardan Emre ve Arda ile besleyecek. Ön libero alınana kadar ise Donk joker olacak.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 26.8.2020 ABONE OL
Fatih Terim'in yeni 'Aslan'ı

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kafasındaki ilk 11 şekillendi. Terim ilk provasını U-19 Takımı ile oynanan idman maçında yaparken, 6-2'lik galibiyet ve hücum hattında sergilenen etkili futbol Florya'daki herkesi memnun etti.

İşte 2020-21 sezonu için planlanan takımın şifreleri:

Kaleci Muslera, ocak ayında dönecek. Sezonun ilk yarısında kaleyi Fatih Öztürk koruyacak, Okan Kocuk kulübede oturacak. Dörtlü defans oynayacak G.Saray'da sağ bekte yeni transfer Omar, sol bekte Saracchi olacak. Luyindama- Marcao ikilisi tandemi kuracak.

Ön libero transferi gerçekleşene kadar 6 numarada joker Donk idare edecek. Bu bölgeye ilk düşünülen isim Seri. Fulham'ın Seri'yi tekrar kiralaması için görüşmeler başladı.

Yeni transferlerden Emre Kılınç ve Arda Turan'ı ilk 11'in kanatlarına koyan Fatih Terim, Feghouli'yi ise merkeze çekmeye hazırlanıyor. Belhanda'yı satmak isteyen Aslan, 8 numara transferiyle kadroyu tamamlayacak.

Eemre Kılınç-Feghouli- Arda üçlüsü paslarıyla ileri uçtaki Falcao'yu besleyecek. Kolombiyalı golcünün alternatifi ise Diagne.

İdeal 11'indeki 8 ismi belirleyen Terim, orta sahaya yapılacak 2 takviyeyi ve ocak ayında iyileşecek Muslera'yı bekliyor.

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Fatih Terim'in yeni 'Aslan'ı
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