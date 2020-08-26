Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray çift idmanla günü tamamladı

çift idmanla günü tamamladı

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen , çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar günü çift idmanla tamamladı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 20:36 ABONE OL
Galatasaray çift idmanla günü tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kuvvet, güç ve hız çalışmaları üzerinde duruldu.

Günün ikinci idmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması, ardından da sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik kurallı oyunlar oynandı. Ana bölümde ise 10'a 10 çift kale maç yapıldı.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABER: Hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte nişan, sünnet, kına gecesi ve düğünlerin yasak olduğu iller…
SON DAKİKA: Sokak ortasına tuvaletini yaptı! O anlar kameralara böyle yansıdı...
Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! Milyonlarca insan ölecek ama...
Son Dakika... Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
YKS tercih sonuçları 2020 Üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı! YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Dünya yıldızı Galatasaray'a! James Rodriguez denirken...
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 25 Ağustos 2020 Salı MasterChef eleme potasına kim girdi?
Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!
YKS ek tercih ve yerleştirme başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Üniversite boş kontenjanları ile YKS ek tercih tarihleri belli mi?
Üniversite kayıt için gerekli belgeler: Üniversite kayıt hakkı kazananlar için gerekli evraklar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray çift idmanla günü tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA