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Galatasaray- maçı seyircisiz oynanacak!

2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni sezonda Ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan ligde, 3. hafta oynanacak Galatasaray- maçı seyircisiz oynanacak. 4'üncü haftadan itibaren ise karşılaşmalar seyircili oynanacak.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 22:06 Son Güncelleme: 26.8.2020 22:34 ABONE OL
Galatasaray-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak!

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası derbi tarihleri de belli oldu.

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe 3. haftada karşı kaşıya gelecek. T ürk Telekom Stadı'ndaki dev derbi corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak.

4'ÜNCÜ HAFTADAN İTİBAREN SEYİRCİ ALINACAK

Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

ALBAYRAK'TAN DERBİ AÇIKLAMASI

Abdurrahim Albayrak'tan derbi ile ilgili açıklama geldi. Albayrak, "3. haftadaki derbide federasyonumuzun duyarlılık göstermesini istiyorum. Seyircili oynanmasının daha şık olacağını düşünüyorum. Federasyonumuz sanırım korona ile ilgili bir iyileşme olursa sadece bizim için değil bütün takımlara 3. haftada seyircili oynatabilirler. Gönül ister ki bu derbi taraftarlı olsun, güzel olsun." diye konuştu.

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Galatasaray-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak!
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