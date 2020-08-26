"Gazeteci değil tetikçi"

Trabzonspor Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Ertürk, bordo-mavili kulüp hakkında iddialarda bulunan Fatih Altaylı'ya sert bir karşılık verdi.



"Trabzonspor, paranın esiri haline gelmiş, yalan, iftira ve hakaretlerle sahiplerinin tetikçiliğini yapan, hayatının hiçbir döneminde gazeteci olarak anılmamış bu şahısla muhatap olmaktan hicap duymaktadır" diyen Ertürk, söz konusu iddiaları sıralayıp şöyle yanıtladı:



YALAN: Trabzonspor, Kasımpaşa'dan transfer edilen futbolcunun (Özer Hurmacı) bonservisini ödeyememiştir. Kasımpaşa iyi niyetli olmasa Trabzonspor, UEFA lisansını alamayacak ve Avrupa'ya gidemeyecekti.



DOĞRU: Futbolcu 29 Ocak 2014'te 500 bin Euro'ya 1.5 yıllığına kiralık olarak kulübümüze transfer olmuştur.

Transfere ait tüm ödemeler gerçekleştirilmiştir. Ardından futbolcu 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla alınmış ve ödemeleri yapılmıştır. Kulübümüzün, Kasımpaşa'dan UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıdıyla ilgili talebi olmamıştır.



YALAN: Kasımpaşa transferden kalan 89 bin 597 euro'yu almadı.

DOĞRU: Kalan 89 bin 597 Euro 20 Mart 2019'da yapılan protokolle 8 Nisan 2019 tarihinde ödenmiştir.



YALAN: Bütün kulüp başkanları borçlarını TL'ye döndürürken, Ahmet Ağaoğlu "Nasıl olsa arkamda devlet var" diyerek tedbir almamış.

DOĞRU: Kulübümüzün yabancı futbolcu sözleşmeleri haricinde döviz cinsinden borcu bulunmamakta, TFF ve Bankalar Birliği'yle yapılan yapılandırma neticesinde de geçmiş dönemlere ait futbol ailesinin tüm borçları ödenmiştir.



SOSA'YA 1 LİRA BORÇ YOK



YALAN: Sosa'ya ödemesi yapılmadı.

DOĞRU: Sosa'ya 1 lira borç yoktur.



YALAN: Ağaoğlu, Sosa'nın menajerinin ödemesini yapmadı ve tehdit etti.

DOĞRU: Trabzonspor, menajere transfer ettiği üç futbolcu için planlanan periyotlarda 405 bin 240 euro ödeme gerçekleştirmiştir. Kalan ödemeleri de planlanan periyotlarda aksatılmadan kendisine yapılmaktadır. Fatih Altaylı hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.



G.SARAY: DİSİPLİN KURULU'NA VERİYORUZ

Galatasaray'dan da Fatih Altaylı'nın Başkan Mustafa Cengiz hakkında söylediği sözler nedeniyle bir açıklama yayınlandı ve şu ifadeler kullanıldı: "Gazetecilik kisvesi adı altında Cengiz'e yönelik küçük düşürücü ifadeler ile hakaret içeren beyanlarda bulunan bu kişiyi yakışıksız üslubu ve sarf ettiği sözler nedeniyle şiddetle kınıyoruz. Fatih Altaylı'nın hakkında gerekli tüm hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır."