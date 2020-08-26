Süper Lig'de fikstür çekimi l CANLI

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi saat 21.00'de başladı.
Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor ve son hazırlıklar yapılıyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.
Süper Lig'in ilk haftasını İttifak Holding Konyaspor bay geçecek.
1. HAFTA
Trabzonspor-Beşiktaş
Rizespor-Fenerbahçe
Gaziantep-Galatasaray
Ankaragücü - Erzurumspor
Sivasspor - Alanyaspor
Göztepe - Denizlispor
Antalya - G.Birliği
Kayseri - Kasımpaşa
Hatayspor - Başakşehir
Karagümrük - Malatya