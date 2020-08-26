Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vedat gitti Bastos geliyor

Vedat gitti geliyor

Uzun süren görüşmeler sonucunda kulübü ile ’in satışı için 20 milyon euro'ya el sıkışan sarı-lacivertli yönetim, aynı takımdan stoper 'u kadrosuna katıyor.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 26.8.2020 ABONE OL
Vedat gitti Bastos geliyor

Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesinde dönen Vedat Muriqi'de düğüm çözüldü. Oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraşan Lazio ile sarı-lacivertliler arasında anlaşma sonunda sağlandı.

En başından beri rakamı düşürmeye yanaşmayan F.Bahçe'nin Roma ekibi ile 18 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya el sıkıştığı, Kosovalı golcünün ise 5 yıllık sözleşmeye 'evet' dediği öğrenildi. Kanarya ile İtalyanlar arasında Vedat pazarlıklarının yanı sıra Bastos için de yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

1.5 MİLYON EURO'YA İKNA OLDU
Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki Angolalı stoperin transferini Vedat'ın gidişinden bağımsız olarak değerlendirdiği ve 1 yıllık kontratı olan oyuncuyu uygun maliyetle almayı hedeflediği belirtildi. Yıllık 1.5 milyon Euro teklif edilen Bastos'un gelmeye hazır olduğu ifade edilirken Lazio'nun da ikna olduğu bildirildi.


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
SON DAKİKA: YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geline düğünden sonra büyük şok! Soluğu mahkemede aldı...
MasterChef eleme adayı kimler oldu? 25 Ağustos MasterChef eleme potasına kim girdi?
Son dakika haberi: Gün gün corona virüs takvimi güncellendi! Corona virüsün vücuttaki belirtileri neler? İşte en kritik günler...
Son dakika haberi: Bill Gates'ten coronavirüs açıklaması! Milyonlarca insan ölecek ama...
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 25 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
Didem Uzel Sarı Amerika’daki sağlık hizmetine isyan etti! "Allah ABD'de acil servise düşürmesin"
SON DAKİKA: Düğünler yasaklandı mı, hangi illerde düğünler iptal edildi? O şehirde düğün ve nişanlar için sınırlandırılma kararı alındı!
En kritik isimler yayınlandı! İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Vedat gitti Bastos geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA