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‘Halı sahada oynamıyoruz’

F.Bahçe’nin yeni hocası Bulut, sabah idmanında esti gürledi. Murat Sağlam'a eleştiride bulunan Bulut, "Orada ortayı yapacaksın" derken, orta yerine pas tercih eden takıma "Halı sahada top oynamıyoruz" diye çıkıştı.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 27.8.2020 ABONE OL
‘Halı sahada oynamıyoruz’
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut zaman geçtikçe sert yüzünü göstermeye başladı. 45 yaşındaki hoca dün sabah idmanında istediğini yapamayan oyuncuları bire bir uyardı. Taktik idmanda takım ceza sahasına yerleşmişken, sağ kanattan bindiren Murat Sağlam'a eleştiride bulunan Bulut, "Orada ortayı yapacaksın" derken, orta yerine pas tercih eden takıma "Halı sahada top oynamıyoruz" diye çıkıştı. Bulut, "Defans arasına daha fazla koşu yapıp rakip savunmanın dengesini bozmamız gerekiyor" uyarısı da yaptı. Rodrigues ve Frey de eleştirilerden nasibini aldı.

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‘Halı sahada oynamıyoruz’
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