‘Halı sahada oynamıyoruz’

F.Bahçe’nin yeni hocası Bulut, sabah idmanında esti gürledi. Murat Sağlam'a eleştiride bulunan Bulut, "Orada ortayı yapacaksın" derken, orta yerine pas tercih eden takıma "Halı sahada top oynamıyoruz" diye çıkıştı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut zaman geçtikçe sert yüzünü göstermeye başladı. 45 yaşındaki hoca dün sabah idmanında istediğini yapamayan oyuncuları bire bir uyardı. Taktik idmanda takım ceza sahasına yerleşmişken, sağ kanattan bindiren Murat Sağlam'a eleştiride bulunan Bulut, "Orada ortayıyapacaksın" derken, orta yerine pas tercih eden takıma "Halı sahadatop oynamıyoruz" diye çıkıştı. Bulut, "Defans arasına daha fazlakoşu yapıp rakip savunmanın dengesinibozmamız gerekiyor" uyarısı da yaptı. Rodrigues ve Frey de eleştirilerdennasibini aldı.