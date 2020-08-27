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Lazio İspanyol kaleci 'yı etti

(Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel 'yı kadrosuna kattı.

AA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 17:46 ABONE OL
Lazio İspanyol kaleci Reina'yı transfer etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, tecrübeli İspanyol kaleci Jose Manuel Reina'yı kadrosuna kattı.

Lazio kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Pepe Reina" olarak bilinen 37 yaşındaki deneyimli file bekçisinin transfer edildiği belirtildi.

Pepe Reina'nın son olarak forma giydiği Milan kulübü de oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi.

Barcelona altyapısında yetişen Reina, daha önce Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, Aston Villa ve Milan gibi takımların kalesini korumuştu.

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Lazio İspanyol kaleci Reina'yı transfer etti
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