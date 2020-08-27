Manchester City'nin Messi formülü belli oldu!

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'ten alınan 8-2'lik mağlubiyet sonrası takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi için Avrupa'nın dev takımları şimdiden sıraya girdi. İngiltere'de Manchester United, Manchester City, Fransa'dan PSG ve İtalya'dan Inter gibi takımlar bu transfer için ön plana çıktı. Yaptığı sansasyonel transferlerle Premier Lig'de üst üste şampiyonluklar kazanan Manchester City, Messi için teklif paketini hazırladı. Guardiola'nın çalıştırdığı City, Messi için 100 milyon Euro'nun yanı sıra Bernardo Silva, Gabriel Jesus ve Eric Garcia'yı teklif edecek.

İşte Süper Lig'de resmen açıklanan transferler!