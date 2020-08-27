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'dan 'ye para ve ihtar cezası

Profesyonel Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı. Yapılan açıklamada, 'ye talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL para cezası verdiği açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 17:51 ABONE OL
PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 'talimatlara aykırılık' nedeniyle 24 bin lira para ve ihtar cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının TFF ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."

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PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası
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