Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'de 2020-2021 sezonu derbi haftaları ne zaman?

Bu sezon 21 takımın yer alacağı Süper Lig'de, 2020-2021 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen fikstür çekiminde, takımların yetkilileri ve TFF temsilcileri katıldı. Bu noktada, 2020-2021 sezonuna ilişkin derbi haftaları da belli oldu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTALARI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu derbi haftaları ise şu şekilde;