Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'de 2020-2021 sezonu derbi haftaları ne zaman?

Bu sezon 21 takımın yer alacağı Süper Lig'de, 2020-2021 sezonu için fikstür çekimi yapıldı. TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen fikstür çekiminde, takımların yetkilileri ve TFF temsilcileri katıldı. Bu noktada, 2020-2021 sezonuna ilişkin derbi haftaları da belli oldu.
Yaşanan bu gelişmenin üzerine, 'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu derbi haftaları ise şu şekilde;
DERBİ TARİHLERİ
1. HAFTA - Trabzonspor - Beşiktaş
3. HAFTA - Galatasaray - Fenerbahçe
6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor
10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş
15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray
19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI
- Konyaspor, Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.
SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TAKVİMİ
TFF, 2020-21 sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig sezon planlamalarını açıkladı.
Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 1. LİG 11 EYLÜL'DE BAŞLAYIP 8 MAYIS'TA BİTECEK
TFF 1. Lig, 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 2. Lig 19 Eylül 2020 tarihinde başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 3. Lig ise 19 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 1 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. TFF 3. Lig'de 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.