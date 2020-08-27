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1. Lig fikstürü belli oldu!

1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 21:48 ABONE OL
TFF 1. Lig fikstürü belli oldu!

TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü, yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

11 Eylül'de başlayacak olan TFF 1'inci Lig'de sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1'inci Lig'de 6, 13, 23 ve 30'uncu hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta maçları şu şekilde:

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TFF 1. Lig fikstürü belli oldu!
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