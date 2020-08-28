Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atakan Üner: Beşiktaş forması giymek gurur verici

: forması giymek gurur verici

'ın yeni transferi , siyah-beyazlı ekibin televizyonuna açıklamalarda bulundu. "Böyle bir camianın parçası olmak benim için gurur verici" diyen genç oyuncu, "Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüme almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 22:57 ABONE OL
Atakan Üner: Beşiktaş forması giymek gurur verici

Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, küçüklüğünden beri taraftarı olduğu siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Atakan, "Beşiktaş'tan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Böyle bir camianın parçası olmak benim için gurur verici. Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüme almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takıma gelmenin apayrı bir şey olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Küçüklükten beri bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur. Sergen hocanın beni istemesi gurur verici. Bu camiada olmak harika bir duygu. Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Atakan Üner: Beşiktaş formasını taşımak gurur verici

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM 28 Ağustos 2020 kataloğu hemen görüntüle: Haftanın BİM aktüel ürünleri bugün kataloğunda DEV SÜRPRİZLER!
Yoğun bakımda yürek sızlatan 'koronavirüs' mücadelesi: Ne olur beni uyandırın
Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi! Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü?
MEB SON DAKİKA AÇIKLADI! 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?
Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…
SON DAKİKA: Çocuk kitabındaki skandal yazıların sahibi Musa Dinç hakkında yeni gelişme! Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı!
Şevket Çoruh ‘Kavuğu’ hak ediyor mu? Rasim Öztekin ‘Kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredeceğini açıklamıştı…
ÖSYM'den açıklama! 2020 YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar oldu?
Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Atakan Üner: Beşiktaş forması giymek gurur verici
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA