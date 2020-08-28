Beşiktaşlı yıldız Dorukhan Toköz'e İtalyan ekibi Udinese talip oldu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Dorukhan Toköz için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

'DORUKHAN İÇİN TEMASLAR HIZLANDI'

Udinese'nin orta sahanın göbeği için birçok isimle temasa geçtiği ve bu bölgeye mutlak bir transfer yapmak istediği ifade edilirken, rotanın Dorukhan'a döndüğü aktarıldı.

Öte yandan haberin detaylarında Dorukhan için 'Beşiktaş'tan ayrılması beklenilen' ifadesi kullanılırken, siyah beyazlılarla ve oyuncuyla ilişkilerin hızlandığı kaydedildi.