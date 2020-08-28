Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.
FENERBAHÇE 0-1 ALANYASPOR
6' Salih Uçan
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Thiam.
Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam.
FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanıyor.