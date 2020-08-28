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hazırlıklarına devam eden , hazırlık maçında ile karşılaşıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 17:12 ABONE OL
Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI

Hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecinde 2 hazırlık maçına çıkmıştı. İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden sarı lacivertller, Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE 0-1 ALANYASPOR
6' Salih Uçan

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Thiam.

Alanyaspor: Marafona, Ahmet, Davidson, Efecan, Salih, Mustafa Pektemek, Efkan, Juanfran, Fatih, Caulker, Ceyhun Gülselam.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanıyor.

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Fenerbahçe - Alanyaspor | CANLI
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