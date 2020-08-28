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'de sıra Perotti'de

ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan F.Bahçe, Perotti için İtalyan ekibiyle bir kez daha masaya oturacak. Hedef, Roma’nın inadın ı kırıp Sarı-Lacivertli taraftara yeni bayram yaşatmak.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 01:07 Son Güncelleme: 28.8.2020 01:16 ABONE OL
Fenerbahçe'de sıra Perotti'de

F.Bahçe transferde limit tanımıyor. Sarı-Lacivertliler'de yeni hedef Diego Perotti... Roma ile geçtiğimiz günlerde anlaşamayan Fenerbahçe İtalyan kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Kanarya 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu için teklifini güncelleyecek.

FENER İSTEYİNCE KIYMETE BİNDİ

Roma normalde Perotti'yi 2 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle bırakmak istiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu isteyince Arjantinli kanat oyuncusu bir anda kıymete bindi!

BU KEZ İŞİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe ile Roma bir kez daha masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler makul bir fiyatla Arjantinli yıldız futbolcunun transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

YEDEKTE LIMNIOS VAR

Fener Perotti ile pürüz yaşarsa Erol Bulut'un da çok istediği Dimitrios Limnios ile görüşülecek. 22 yaşındaki PAOK'lu yıldız iki kanatta da oynuyor. (Takvim)

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Fenerbahçe'de sıra Perotti'de
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