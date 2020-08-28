Galatasaray - İstanbulspor | CANLI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray, U19 takımı ile hazırlık mücadelesi oynamış ve 6-2 kazanmıştı. Galatasaray 2. hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırlıyor.
GALATASARAY 1-0 İSTANBULSPOR | CANLI
21' Diagne
(KARŞILAŞMA DEVAM EDİYOR)
GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki oynanacak olan mücadele 28 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor.
GALATASARAY'IN İSTANBULSPOR MAÇI 11'İ
Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında çıkacağı 11 şu şekilde;
Okan, Babel, Luyindama, Elabdellaoui, Saracchi, Marcao, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne