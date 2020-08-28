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Juve'den Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler

'dan ayrılmaya karar veren Arjantinli yıldız için , Inter ve PSG'nin ardından bir başka Serie A devi da devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.8.2020 21:49 Son Güncelleme: 28.8.2020 22:02 ABONE OL
Juve'den Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'ten alınan tarihi yenilgi sonrası Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol kariyerinin tamamını sürdürdüğü Barcelona'dan ayrılma kararı aldı. Messi'nin bu kararının ardından Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi kadrosuna katmak için sıraya girdi. İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Inter ve Fransa'dan Paris Saint-Germain, Messi ile ilgilenen takımların başında geliyor.

Bu transfer için son iddia ise Fransa'nın Lequipe gazetesinden geldi. Lequipe'te yer alan habere göre Serie A ekibi Juventus da Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Messi'nin İngiliz ekibi Manchester City'ye gitmeye karar verdiğini ama Juventus'un da Jorge Messi ile görüştüğü bilgilerine yer verildi. Gazete, Juventus'un toplamda 11 Ballon d'Or ödülü alan Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisini bir araya getirmeyi amaçladığını da belirtti.

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Juve'den Messi hamlesi! Babasıyla temasa geçtiler
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