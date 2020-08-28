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Önce yaktı sonra şikayet etti

maçındaki hatalarıyla elenişin baş sorumlusu olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmadan bir gün sonra 450 bin Euro alacağı için hukuki yola başvurdu. Tecrübeli yıldızın bu tavrı Başkan Çebi’yi kızdırdı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 28.8.2020 ABONE OL
Önce yaktı sonra şikayet etti
Beşiktaş'ta geçen sezon Karius ve Ruiz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle UEFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Yabancıların çoğu da kulübe ihtarname çekmişti. Halkaya katılan son isim Jeremain Lens oldu. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan PAOK maçında 3-1'lik yenilginin en büyük sorumlusu olarak gösterilen Lens, 450 bin Euro'luk alacağı için Beşiktaş'a ihtarname çekti.

YOLLAR AYRILIYOR
Lens'in çok kötü performans sergilemişken ve üstelik takım elenmişken maçtan hemen bir gün sonra hukuki yola başvurarak alacağını talep etmesi yönetimi kızdırdı. Tarafların anlaşarak yollarını ayıracağı iddia edildi.

11 GOL, 18 ASİST
Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Jeremain Lens, 99 maçta görev aldı. Hollandalı yıldız, 11 kez rakip ağları sarsarken 18 de asist yaptı.

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Önce yaktı sonra şikayet etti
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