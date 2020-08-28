Önce yaktı sonra şikayet etti

Beşiktaş'ta geçen sezon Karius ve Ruiz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle UEFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Yabancıların çoğu da kulübe ihtarname çekmişti.Lens'in çok kötü performans sergilemişken ve üstelik takım elenmişken maçtan hemen bir gün sonra hukuki yola başvurarak alacağını talep etmesi yönetimi kızdırdı.Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Jeremain Lens, 99 maçta görev aldı. Hollandalı yıldız, 11 kez rakip ağları sarsarken 18 de asist yaptı.