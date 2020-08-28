Önce yaktı sonra şikayet etti

PAOK maçındaki hatalarıyla elenişin baş sorumlusu olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşmadan bir gün sonra 450 bin Euro alacağı için hukuki yola başvurdu. Tecrübeli yıldızın bu tavrı Başkan Çebi’yi kızdırdı
Beşiktaş'ta geçen sezon Karius ve Ruiz, alacakları ödenmediği gerekçesiyle UEFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Yabancıların çoğu da kulübe ihtarname çekmişti. Halkaya katılan son isimJeremain Lens oldu. Şampiyonlar Ligi2. Ön Eleme Turu'nda oynananPAOK maçında 3-1'lik yenilgininen büyük sorumlusu olarakgösterilen Lens, 450 binEuro'luk alacağı için Beşiktaş'aihtarname çekti.
YOLLAR AYRILIYOR
Lens'in çok kötü performans sergilemişken ve üstelik takım elenmişken maçtan hemen bir gün sonra hukuki yola başvurarak alacağını talep etmesi yönetimi kızdırdı. Tarafların anlaşarak yollarınıayıracağı iddia edildi.
11 GOL, 18 ASİST
Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Jeremain Lens, 99 maçta görev aldı. Hollandalı yıldız, 11 kez rakip ağları sarsarken 18 de asist yaptı.