Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osorio adım adım Trabzonspor’a

Osorio adım adım ’a

Porto’nun kadroda düşünmediği ve kiralama kararı aldığı için Newton da olumlu rapor verdi. Portekiz kulübü ile de görüşmeler sürüyor

Giriş Tarihi: 28.8.2020 ABONE OL
Osorio adım adım Trabzonspor’a
Trabzonspor'da savunmanın soluna Marlon transferinin ardından tüm dikkatler stoper mevkiine yapılacak takviyeye çevrilmiş durumda. Edgar Ie, teknik direktör Eddie Newton'ın gözüne girse de Karadeniz temsilcisi, bu bölgeye taze bir transfer istiyor. Deneyimli çalıştırıcının listesinde Porto'nun stoperi var: Yordan Osorio… Portekiz ekibi yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Venezuelalı savunmacıyı tekrar kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor, 26 yaşındaki oyuncu için Porto'ya kiralama teklifini yaptı.

HEM STOPER HEM ÖN LIBERO OYNUYOR
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zenit'te geçiren Osorio, sözleşmesi bitince Portekiz kulübüne geri döndü. 1.86 boyundaki savunmacı hem stoperde hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliği sebebiyle teknik direktör Newton onu takımında görmek istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yoğun bakımda yürek sızlatan 'koronavirüs' mücadelesi: Ne olur beni uyandırın
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
Bakanlık’tan son dakika açıklaması... Düğünler iptal mi edildi, düğünler hangi illerde yasaklandı? İşte getirilen kısıtlamalar ve yasaklar listesi!
Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı! Yürek burkan paylaşım…
Tuba Büyüküstün’ün küçük egosu!
Bu belirtilere dikkat! Meğer beyin tümörünün habercisiymiş
SON DAKİKA! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Osman Hatipoğlu'ndan yeni açıklama!
ÖSYM AÇIKLADI! 2020 YKS Üniversite boş kontenjanları belli oldu! YKS üniversite boş kontenjan sayısı ne kadar?
SON DAKİKA: Musa Dinç hakkında Eğitim-Sen'den suç duyurusu! Gül ve Düşün isimli çocuk kitabında skandal ifadeler!
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri
ARKADAŞINA GÖNDER
Osorio adım adım Trabzonspor’a
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA