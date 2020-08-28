Osorio adım adım Trabzonspor’a

Porto’nun kadroda düşünmediği ve kiralama kararı aldığı Yordan Osorio için teknik direktör Newton da olumlu rapor verdi. Portekiz kulübü ile de görüşmeler sürüyor
Giriş Tarihi: 28.8.2020ABONE OL
Trabzonspor'da savunmanın soluna Marlon transferinin ardından tüm dikkatler stoper mevkiine yapılacak takviyeye çevrilmiş durumda. Edgar Ie, teknik direktör Eddie Newton'ın gözüne girse de Karadeniz temsilcisi, bu bölgeyetaze bir transfer istiyor. Deneyimli çalıştırıcının listesinde Porto'nun stoperi var: Yordan Osorio… Portekiz ekibi yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Venezuelalı savunmacıyı tekrar kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Bu gelişmenin ardındanTrabzonspor, 26 yaşındaki oyuncuiçin Porto'ya kiralama teklifini yaptı.
HEM STOPER HEM ÖN LIBERO OYNUYOR
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarakZenit'te geçiren Osorio, sözleşmesibitince Portekiz kulübünegeri döndü. 1.86 boyundaki savunmacıhem stoperde hem de önliberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliğisebebiyle teknik direktör Newtononu takımında görmek istiyor.