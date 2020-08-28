Osorio adım adım Trabzonspor’a

Trabzonspor'da savunmanın soluna Marlon transferinin ardından tüm dikkatler stoper mevkiine yapılacak takviyeye çevrilmiş durumda. Edgar Ie, teknik direktör Eddie Newton'ın gözüne girse deDeneyimli çalıştırıcının listesinde Porto'nun stoperi var: Yordan Osorio… Portekiz ekibi yeni sezon yapılanmasında düşünmediği Venezuelalı savunmacıyı tekrar kiralık olarak göndermeyi planlıyor.Geçtiğimiz sezonu, sözleşmesibitince Portekiz kulübünegeri döndü. 1.86 boyundaki savunmacıhem stoperde hem de önliberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliğisebebiyle teknik direktör Newtononu takımında görmek istiyor.