Transfer ateşi ‘Yann’dı

Donald Trump'tan NBA hakkında flaş açıklama: Siyasi bir örgüt haline geldi

Kiralık sözleşmeleri sona eren Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile yola devam etmek isteyen Galatasaray'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi. 10 milyon Euro'luk ilk isteğin ardından 7 milyon Euro'ya inen İngilizler, bonserviste ısrarcı olunca Lemina gündemden düştü.Ocak ayında Nzonzi yerine düşünülen ancak transferi gerçekleşmeyen M'Vila sezonu Saint Etienne'de tamamladı.Galatasaray cephesi de Yann M'Vila için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışacak.YAŞ: 30ÜLKE: FransaKONTRAT: 30.06.2022MEVKI: Orta saha / Ön liberoDEĞERI: 6 milyon Euro