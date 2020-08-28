Transfer ateşi ‘Yann’dı

Saint-Etienne forması giyen Fransız oyuncunun kadroda düşünülmemesi üzerine G.Saray harekete geçti. Kulübünün 1.8 milyon Euro’luk yıllık ücretinden kurtulmak istediği oyuncu için Aslan nabız yoklamaya başladı
Kiralık sözleşmeleri sona eren Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile yola devam etmek isteyen Galatasaray'a ilk olumsuz cevap Southampton'dan geldi. 10 milyon Euro'luk ilk isteğin ardından 7 milyon Euro'ya inen İngilizler, bonserviste ısrarcı olunca Lemina gündemden düştü. Seri için Fulham'ı ikna etmeye çalışanGalatasaray orta saha takviyesindeB planı olarak Yann M'Vila'yı belirledi. Ocak ayında Nzonzi yerine düşünülen ancak transferi gerçekleşmeyen M'Vila sezonu Saint Etienne'de tamamladı. Fransız ekibi,yılda net 1.8 milyon Eurokazanan 30 yaşındaki tecrübeliyıldızın maaşından kurtulmakistiyor. Galatasaray cephesi de Yann M'Vila için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeye çalışacak. Geçen sezon toplam33 maça çıkan Fransız oyuncu,23 maçlık lig periyodunda2 asist yapmıştı.