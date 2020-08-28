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Arjantinli kaleci 'yı etti

ekiplerinden , Arjantinli kaleci ile kontrat imzaladı. Deneyimli file bekçisinin satın alma opisyonuyla kiralandığı açıklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 21:32 ABONE OL
Yeni Malatyaspor Arjantinli kaleci Guido Herrera'yı transfer etti

Yeni Malatyaspor daha önce anlaşmaya vardığı Arjantin Milli Takımı kalecisi Guido Herrera ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını yürüten Yeni Malatyaspor, Arjantin Milli Takımı kalecisi Guido Herrera'yı renklerine kattı. Kiralık olarak gerçekleşen sözleşmede başarılı kalecinin satın alma opsiyonu da sarı-siyahlı kulüpte bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Arjantin Süper Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen başarılı kaleci Guido Herrera'yı renklerine bağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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Yeni Malatyaspor Arjantinli kaleci Guido Herrera'yı transfer etti
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