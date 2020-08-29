Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Ada futbolu geri dönüyor! Community Shield mücadelesinde, Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Geçen sezon ligde rakiplerine fırsat tanımayan ve şampiyonluğa ulaşan Liverpool ile FA Cup'ı kazanarak taraftarlarını mutlu eden Arsenal, Community Shield'i elde etmek için kozlarını paylaşacak.
Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaştıkça, 'Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.
İşte, Arsenal Liverpool maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;
ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal - Liverpool maçı bu akşam saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang
Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İki takım daha önce Community Shield'da 3 kez karşılaştı. (Liverpool 2 - 1 Arsenal)
- Arsenal, Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı.
- Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 5 beraberlik)