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maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere'de futbol heyecanı başlıyor! Premier Premier Lig'in son şampiyonu ile FA Cup'ın son şampiyonu , Community Shield finalinde kozlarını paylaşacak. Adada futbol sezonunun başlangıcını ifade eden mücadele yaklaştıkça canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler merak ediliyor. Bu noktada, 'Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Arsenal Liverpool maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 15:56 ABONE OL
Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Ada futbolu geri dönüyor! Community Shield mücadelesinde, ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezon ligde rakiplerine fırsat tanımayan ve şampiyonluğa ulaşan Liverpool ile FA Cup'ı kazanarak taraftarlarını mutlu eden Arsenal, Community Shield'i elde etmek için kozlarını paylaşacak.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaştıkça, 'Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?' sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.

İşte, Arsenal Liverpool maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler;

Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

- maçı bu akşam saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Leno, Saliba, David Luiz, Tierney, Soares, Xhaka, Torreia, Niles, Nelson, Nketiah, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Williams, Gomez, Van Djik, Robertson, Fabinho, Jones, Keita, Salah, Mane, Firmino

Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım daha önce Community Shield'da 3 kez karşılaştı. ( 2 - 1 )

- Arsenal, Community Shield'da oynadığı son 9 maçın 7'sini kazandı.

- Liverpool, Arsenal ile oynadığı son 11 maçın sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 5 beraberlik)

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Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arsenal Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?
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