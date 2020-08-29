Ertuğrul Sağlam: Zorlu lig öncesinde Trabzonspor ile oynamak iyi oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam değerlendirmelerde bulundu.



Kendileri açısından kazanımları çok olan bir maç oynadıklarına değinen Ertuğrul Sağlam, "İlk maçımızı oynadık. Daha fazla maç oynamak istiyorduk ama olmadı. Bu maçtan fiziksel olarak hangi seviyede olduğumuzu görmek ve sistemle alakalı anlayışın yansımasını görmekti. 2 takımın da ilk hazırlık maçıydı. Onun için oyun kalitesi açısından fazla bir beklentimiz yoktu. 2 takım da iyi mücadele etti. 2. yarı taze oyuncular girdi. 2. yarı da mücadele açısından fena olmadı. Sonuç olarak bizim açımızdan kazanımları olan bir maç oynadık. Zorlu bir lig öncesinde Trabzonspor ile oynamak iyi oldu. Transfer ettiğimiz oyuncuların takıma geç katılması maçta olmalarını engelledi. Pazartesi günü aramıza katılacaklar olacak. Onları da aramıza alıp 11 Eylül'de başlayacak lig öncesinde takımımızın içine katacağız. Bu zorlu Süper Lig mücadelesine hazırlayacağız. Bütün hedefimiz ve amacımız ligin sonunda ulaşmak istediğimiz şampiyonluk ve Süper Lig özlemini sonlandırabilmek. Bütün çalışmamız bu yönde ilerliyor. Yeni gelecek arkadaşlarla takımımız çok daha güçlü ve alternatifli olacak. Bu lig mücadelesinin sonunda taraftarın yıllarıdır özlediği Süper Lig'e ulaşacağımızı umuyorum. Trabzonspor takımına da buraya geldikleri için teşekkür ederim. Onlara da lig mücadelesinde başarılar diliyorum. İki takım arasındaki dostluk için iyi bir maç oldu" dedi.



