Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. Başakşehir ise bu teklif için kesin kararını vermedi.