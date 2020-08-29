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'den bombası! İşte o takas teklifi...

Mert Hakan Yandaş, , , Novak, Sosa, Lemos ve Enner gibi isimleri kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan , gözünü 'in bir diğer yıldızına dikti. Sarı lacivertliler, Visca için 'e takas teklifinde bulundu. İşte o teklif...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 07:34 Son Güncelleme: 29.8.2020 07:37 ABONE OL
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...

transferde yeni bir bomba daha patlatmanın peşinde... Sarı-Lacivertliler, Medipol 'in yıldız oyuncusu 'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...

Kanarya'nın bu için iki yıldızını 'e teklif ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...

VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR
Takvim'in haberine göre Kanarya, orta sahadaki oyuncularından ve Deniz Türüç'ü Visca'yı alabilmek için teklif ettiği öğrenildi. ise bu teklif için kesin kararını vermedi.

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...

BELÖZOĞLU YİNE BAŞROLDE
'de transferleri bitiren Emre Belözoğlu'nun eski takım arkadaşını ikna etmek için büyük bir çaba gösterdiği öğrenildi. Visca da Fenerbahçe'de oynamayı istiyor.

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
2011'den beri Medipol 'de forma giyen Boşnak kanat oyuncusu istikrarıyla göz dolduruyor... Sakatlanmıyor ve adeta bir makine düzeninde oynuyor.

Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...

DEĞERİ 12.5 MİLYON EURO
'in Boşnak yıldızı 'nın güncel piyasa değeri 12.5 milyon Euro. 'de 263 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 76 gol ve 76 asist üretti.

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Fenerbahçe'den Edin Visca bombası! İşte o takas teklifi...
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