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Flaş sözleri: Bedava oynarım!

Son dakika haberleri... Son olarak Kolombiya Ligi takımlarından Boyaca Patriotas forması giyen , Galatasaray ile ilgili çıkan transfer dedikoduları hakkkında açıklamalarda bulundu. İşte Cabezas'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 12:57 ABONE OL
Flaş transfer sözleri: Bedava oynarım!

Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

El VBAR Caracol'a açıklamalarda bulunan genç oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ve transfer sorusunu yanıtlarken, sarı kırmızılıların henüz resmi bir teklif getirmediğini ve haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

"BEDAVA OYNARIM!"
Öte yandan Cabezas, konuşmasının devamında, "Galatasaray'a transfer olacağım şu an için yalan ve bunlar dedikodudan ibaret. Ancak, kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Hatta oraya bedava bile giderim!" dedi.

Oscar Cabezas geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 gol üretmişti.


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Flaş transfer sözleri: Bedava oynarım!
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