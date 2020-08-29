Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor hangi kanalda yayınlanacak?

PTT 1. Lig'e yükseldikten sonra transfer operasyonuna başlayan Samsunspor, birçok oyuncu ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bu sezon hedeflerinin mutlaka Süper Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti. Futbolseverler Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde iki takımdan son bilgileri bulabilirsiniz.
Karadeniz derbisi bu akşam saat 18:00'de başlıyor. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan yayınlanacak.
SAMSUNSPOR
NURULLAH ASLAN, CANER ARICI, YAMEOGO, VELİ ÇETİN, KEREM CAN AKYÜZ, SAVİCEVİC, GÖKHAN ALSAN, PLUMAİN, BURAK ÇALIK, ONUR ERİŞ, GYASİ
TRABZONSPOR
ERCE KARDEŞLER, KAMİL ÇÖREKÇİ, CAMPİ, MANUEL DA COSTA, MARLON, FLAVİO, ABDÜLKADİR PARMAK, EKUBAN, ANIL BAŞARAN, PLAZA