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Karadeniz derbisi! maçı saat kaçta başlıyor hangi kanalda yayınlanacak?

Bu sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan , Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda PTT 1. Lig'in yeni takımı 'un konuğu oluyor. Hem Samsunsporlu hem de Trabzonsporlu taraftarlar yeni transferlerin performansını merakla bekliyor. Bordo mavili ekipte Edgar Ie, Marlon, Flavio, Trondsen, Anıl Başaran ve Stiven Plaza gibi isimlerin ilk kez forma giymesi bekleniyor. saat kaçta başlıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.8.2020 15:56 ABONE OL
Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor hangi kanalda yayınlanacak?

PTT 1. Lig'e yükseldikten sonra transfer operasyonuna başlayan Samsunspor, birçok oyuncu ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, bu sezon hedeflerinin mutlaka Süper Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti. Futbolseverler Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda saat kaçta başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde iki takımdan son bilgileri bulabilirsiniz.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karadeniz derbisi bu akşam saat 18:00'de başlıyor. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan yayınlanacak.

SAMSUNSPOR

NURULLAH ASLAN, CANER ARICI, YAMEOGO, VELİ ÇETİN, KEREM CAN AKYÜZ, SAVİCEVİC, GÖKHAN ALSAN, PLUMAİN, BURAK ÇALIK, ONUR ERİŞ, GYASİ

TRABZONSPOR

ERCE KARDEŞLER, KAMİL ÇÖREKÇİ, CAMPİ, MANUEL DA COSTA, MARLON, FLAVİO, ABDÜLKADİR PARMAK, EKUBAN, ANIL BAŞARAN, PLAZA

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Karadeniz derbisi! Samsunspor Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor hangi kanalda yayınlanacak?
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