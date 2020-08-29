Khazri tamam sıra ST.Etienne’de

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. St.Etienne'de forma giyen Wahbi Khazri'de ısrarlı olan bordo- mavililerde teknik direktör Eddie Newton'ın da transfere onay verdiği belirtildi. Fransız internet sitesi FootMercato da Tunuslu forvetin Trabzonspor forması giymeye ikna edildiğini belirtti.



HEDEF 4 MİLYON EURO

Ancak opsiyonlu kiralama teklifine olumlu bakan St.Etienne'in satın alma maddesini 8 milyon Euro'ya çıkardığı ve Trabzonspor'un bu rakamı indirmek istediği de haberde yer aldı. Bordo-mavililerin hedefi, 4 milyon Euro gibi bir satın alma opsiyonu ile bu transferi bitirmek. St.Etienne teklifi kabul ederse Tunuslu golcü, Karadeniz ekibine transfer olacak.



53 KEZ MİLLİ OLDU

Kariyeri boyunca 344 maça çıkan ve 81 gol atıp, 57 gol pası veren 29 yaşındaki Khazri, Tunus A Milli Takımı ile 53 maça çıktı ve 19 gol buldu. Golcü futbolcu, Temmuz 2018'de Sunderland'den St.Etienne'e 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.