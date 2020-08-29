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Kulüplerden 'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için , , ve Kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 19:01 ABONE OL
Kulüplerden Ağrı'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, "Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Galatasaray Kulübü, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan iki askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor ise şu mesajı paylaştı: "Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

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Kulüplerden Ağrı'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
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