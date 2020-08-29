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'u yenen 'i kazandı

'de şampiyonluğa uzanan ile 'ı kazanan , 'i müzesine götürmek için karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Arsenal, sahadan 5-4 galip ayrıldı ve kupanın sahini oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 21:06 ABONE OL
Liverpool'u yenen Arsenal Community Shield'i kazandı

İngiltere Community Shield'da normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta Arsenal, penaltılar sonucunda Liverpool'u 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

2019-2020 sezonunda İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool ile FA Cup'ın galibi Arsenal'i karşı karşıya getiren Community Shield müsabakası, Wembley Stadyumu'nda oynandı.

12'nci dakikada Arsenal, Aubameyang'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 73'te Liverpool, Minamino ile 1-1'lik eşitliği sağlarken, müsabakanın normal süresi de bu skorla sona erdi ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Liverpool'dan Brewster'ın kaçırdığı tek penaltı sonucunda Arsenal, rakibini penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

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Liverpool'u yenen Arsenal Community Shield'i kazandı
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