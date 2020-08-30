Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir Dalbert Henrique teklif yaptı!

Başakşehir teklif yaptı!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan , yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren turuncu-lacivertliler Inter forması giyen yıldız oyuncu ’ye teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 21:04 Son Güncelleme: 30.8.2020 21:05 ABONE OL
Başakşehir Dalbert Henrique teklif yaptı!

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'den flaş bir transfer hamlesi geldi. Sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir, gündemine İnter forması giyen Dalbert Henrique'yi aldı.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Başakşehir, Brezilyalı sol bek Dalbert için Inter'e kiralama teklifi yaptı.

21 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Önümüzdeki ay 27 yaşına basacak olan sol bek 2017'de Nice'den 21 milyon Euro'ya satın alındı, ancak Inter'de hiçbir zaman etki yaratmadı.

9 ASİST YAPTI

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 34 maçta 9 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Deniz Seki'nin ayna pozunda bacakları olay oldu! Deniz Seki'den "Ne gerek vardı?" diyen takipçisine yanıt gecikmedi...
Ebru Şancı'dan ‘O eskiden kaldı’ şikayeti! Mankenlik dönemine ait çıplak fotoğrafları Ebru Şancı'yı kızdırdı...
Son Dakika Haberi | Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan yeni açıklama! Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Sayısal Loto sonuçları online bilet sorgulama motoru! 29 Ağustos Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve kazanan numaralar
İstanbul Valiliği'nden son dakika corona virüs tedbiri açıklaması! Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek...
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri! 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları burada
Fatma Girik sağlık durumu nasıl, öldü mü? Usta oyuncu Fatma Girik öldü iddiaları doğru mu? Açıklama geldi!
BİM 1-4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsatlar! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri | 2020 En güzel ve resimli Atatürk sözleri ile 30 Ağustos mesajları seçenekleri...
SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi Eda'nın feci ölümü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir Dalbert Henrique teklif yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA