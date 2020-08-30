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asist yaptı Lille deplasmanda tek golle kazandı

Fransa Ligue 1'de 3 milli oyuncumuzun da süre aldığı maçta Lille, Reims deplasmanında tek golle 3 puanı aldı. İlk kez Lille formasıyla bir maçın 11'inde yer alan , golün asistini yaparak beğeni topladı.

AA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 18:46 ABONE OL
Burak Yılmaz asist yaptı Lille deplasmanda tek golle kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti.

Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.

LILLE SAHADAN 3 PUANLA AYRILDI

Karşılaşmanın 32. dakikasında Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza alanı önünde hareketlenen Jonathan Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skoru korumasını bilen Lille, sahadan üç puanla ayrıldı.

İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.


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Burak Yılmaz asist yaptı Lille deplasmanda tek golle kazandı
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