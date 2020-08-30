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'ın eli kolu bağlı

transferde zorunlu olarak işi ağırdan alıyor. Sarı-kırmızılılar oyuncu satışında aradığını bulamadı. 1.6 milyon euro'luk bütçesi olan sarı-kırmızılı takım, orta sahaya takviye için plan üstüne plan yapıyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 30.8.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın eli kolu bağlı

Teknik direktör Fatih Terim orta sahaya en az iki takviye isterken, sarıkırmızılı yönetimin oyuncu satışı yapamadığı için eli kolu bağlandı. Yüksek maaşa sahip Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel ve Diagne için beklediği teklifleri bir türlü alamayan Galatasaray'ın mevcut durumdaki transfer bütçesi, Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen para ile birlikte sadece 1.6 milyon Euro.

YENİ ALINANLARDAN KÂR EDEMEDİLER
Eski başkan Dursun Özbek'in aldığı yıldızları satarak geçen iki yılda transfer operasyonlarını başarıyla yürüten Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde bonservis ödenerek kadroya katılan hiçbir oyuncu satılamadı. Cengiz başkanlığındaki yönetim, Nagatomo-Ömer Bayram-Emre Akbaba-Marcao-Diagne-Luyindama için toplam 32 milyon Euro bonservis ödedi. Bu isimler henüz satılamazken, transferde sıkışan Galatasaray kiralama yoluyla birçok oyuncuyu geçici olarak kadrosuna kattı.

MARCAO, NEWCASTLE UNİTED'I TAKİBE ALDI!
Cimbom, transfer çalışmalarını sürdürürken dün akşam İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ada basını, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Marcao'nun transferini bitirmek üzere olduğunu ileri sürdü. G.Saray cephesi bu haberleri yalanlarken, Brezilyalı stoperin İnstagram hesabından Newcastle'ı takibe alması kafaları karıştırdı.

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Galatasaray'ın eli kolu bağlı
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