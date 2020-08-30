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Falcao 'yu 'a çağırdı

'ın Kolombiyalı yıldızı , sosyal medya hesabından antrenman görüntüsünü paylaştı. Golcü futbolcu paylaşımına yorum yapan 'ya "" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 23:03 Son Güncelleme: 30.8.2020 23:03 ABONE OL
Falcao Juventuslu Cuadrado'yu Galatasaray'a çağırdı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao'dan idman paylaşımı geldi.

Kolombiyalı yıldız idman paylaşımına Jimmy Durmaz ve Rayn Donk'u ekledi.

CUADRADO'YA ÇAĞRI

Falcao paylaşımına yorum yapan Juventus'lu vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı.

Falcao, Cuadrado'yu "Gel Juan" sözleriyle Galatasaray'a davet etti.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı.

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Falcao Juventuslu Cuadrado'yu Galatasaray'a çağırdı
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