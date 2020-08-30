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Galatasaray'dan ayrılan Lemina'nın yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geldiği Galatasaray'da tamamlayan Mario Lemina'nın yeni adresi merak konusu olmuştu. Adı bir Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun Premier Lig'e yükselen Fulham'a transfer olacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 22:29 ABONE OL
Galatasaray'dan ayrılan Lemina'nın yeni adresi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mario Lemina, Fulham'a transfer oldu.

Telefoot Chaine'de yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibine transferi gerçekleşti.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Fulham'ın Lemina transferi için Southampton'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Öte yandan Londra ekibinin küme düşmemesi ve Gabonlu oyuncunun 20'den fazla lig maçında oynaması takdirde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol kaydetmişti.

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Galatasaray'dan ayrılan Lemina'nın yeni adresi belli oldu
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