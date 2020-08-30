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Demir Grup Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor 'i kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekip geçen sezon forması giyen genç futbolcu ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 21:11 ABONE OL
Kerem Atakan Kesgin Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra 21 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem Atakan, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti.

Tokat'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki oyuncu, futbola Bucaspor altyapısında başladı, 2018 yılında ise Göztepe'ye transfer oldu.

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Kerem Atakan Kesgin Demir Grup Sivasspor'da
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