Fenerbahçe'nin yeni sezon taktiği belli

Klasikleşmiş kamp yazılarından çok farklı bir yazı okuyacaksınız... Çünkü bu yazının amacı, sezon başı kampını takip etmiş bir gazetecinin o takımın taraftarını galeyana getirmesi değil, tamamen gözleme dayalı analizlerin paylaşılmasıdır. Fenerbahçe 18 Ağustos'ta başladığı Topuk Yaylası kampında yaptığı birçok antrenmanda taktik çalıştı. Bunun ana sebebi, teknik direktör Erol Bulut'un ne istediğini futbolcularına net şekilde aktarma amacıydı ki zaten ne istediği son Alanya maçında herkes tarafından net şekilde görüldü. Bulut, rakibin kolay top çıkarmasının engellenmesini, kendilerinin ise top çıkarırken hata yapmamasını istiyor.



STOPERLER BİLE 3. BÖLGEYE GELİYOR

Fenerbahçe, kondisyon ve güç isteyen taktiğe ne kadar karşılık verebiliyor? Kulüp istatistiklerine göre Karagümrük ve Alanya maçlarında ön alanda baskı sonucu top kazanma istatistiğinde lig ortalamalarının üzerine çıkıldı. İlk yarılardaki tempo teknik heyeti memnun ederken, ikinci yarılarda baskı sürmedi. Tüm eksiklerine rağmen, Bulut bu sistemden vazgeçecek görünmüyor. Genç hoca, stoperlerini rakibin üçüncü bölgesine getirecek kadar cesurca yaptırıyor bu baskıyı. Takım olarak bunu benimserlerse rakibi hataya zorlar.



ELDE GERÇEK KANAT OYUNCUSU YOK

Takımda sistem oturuyor, ancak bu sistemin içerisine enjekte edilmesi şart olan kalite konusunda halen sıkıntı var. Gökhan, Caner ve Novak'ın katılımıyla savunma kanatları, Sosa ve Mert Hakan'ın gelişiyle de orta sahadaki arızalar tamir edilmiş durumda. Ancak takımın kanatları ve stoperleri konusunda halen belirsizlik var. Ve elbette, Fenerbahçe'nin gerçek iki kanat oyuncusunu kadrosuna katması şart. Yanıt bulması gereken bir diğer soru da "Santrfor kim olacak?"... Vedat'la devam mı edilecek, yoksa o satılıp yerine başka bir oyuncu mu alınacak?



BÜYÜK REKABETTE CANER BIR ADIM ÖNDE

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında en büyük rekabet sol bekte yaşandı. Geçen sezonun en golcü (7) sol beki Filip Novak ile geçen sezonun en çok asist (10) yapan sol beki Caner aynı takımda buluşunca, ortaya harika bir rekabet çıktı. Hangisini tercih edeceği konusunda elbette son karar Erol Bulut'un... Caner'in hem tecrübesi hem de antrenmanlardaki katılımcı tavrıyla bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Bu arada sol kanat komple Novak-Caner ikilisine emanet edilirse de şaşırmam.



YILIN TRANSFERİ MERT HAKAN

İki büyük kulübümüz kendisini istediği için transfer haberlerini yaparken büyük heyecan duydum ama Fenerbahçe'ye katacağı şeyler konusunda ciddi kuşkularım vardı. Mert Hakan Yandaş, sonuçta ilk kez bir büyük takımda görev alacaktı. Topuk Yaylası kampında kuşkularım silindi. Fenerbahçe yılın transferini yapmış. Kruse'den doğan boşlukta orta sahada liderliği üstleniyor. Oyunun yönünü tam Erol Bulut'un istediği gibi hızla değiştirebiliyor. İkinci bir forvet gibi savunma arkasına koşular yapıp denge bozuyor.



ZANKA KALIRSA ŞAŞIRMAYIN

Dünya çapında stoper arayışları sürerken, kampta sessiz sedasız teknik heyetin gözüne giren bir isim var: Matias Zanka! Kiralık gittiği Düsseldorf'tan dönen Danimarkalı, 2 hazırlık maçında 90 dakika görev aldı. Hem Serdar'dan hem de Sadık'tan daha iyi bir görüntü sergiledi. Limit konusunda böylesine bir girdaba girilmişken, elde tutulması.



PARLAYAN YILDIZ KADIOĞLU

Pandemi sonrası başlayan ligde ciddi süreler alan Ferdi Kadıoğlu, hem mental hem fiziksel olarak büyük takım oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor. Eskiye oranla daha kuvvetli görünen 21 yaşındaki oyuncu, öz güvenini de hazırlık maçlarındaki gol-asist katkısıyla kazandı. Belki de sezon sonunda Eljif Elmas gibi sarı-lacivertlilere büyük paralar kazandırarak gider!