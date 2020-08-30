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Transferde son dakika: 'in yeni adresi !

'ın sezon başında ettiği ve daha sonra olaylı bir şekilde yolların ayrıldığı , 'ya dönüyor. ekibi 'in başkanı 'un, yıldız savunmacıyı istediği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 13:02 Son Güncelleme: 30.8.2020 13:03 ABONE OL
Transferde son dakika: Victor Ruiz'in yeni adresi İspanya!

Beşiktaş'ın Villareal'den transfer ettiği ve kısa süre önce yollarını ayırdığı Victor Ruiz'e talip çıktı. Buna göre La Liga ekibi Real Betis'in başkanı Antonia Cordon'un, yıldız savunmacıyı istediği ifade edildi.

Marca'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin de bu transferi istediği ve kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki Victor Ruiz 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.

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Transferde son dakika: Victor Ruiz'in yeni adresi İspanya!
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